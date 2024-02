As memórias de quem fotografou o 25 de Abril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ao raiar do dia 25 de Abril de 1974, Inácio Ludgero, Rui Ochoa, Alfredo Cunha, Eduardo Gageiro e Teresa Montserrat não sabiam o que iam viver nas horas e nos dias seguintes. Tinham, porém, a consciência de que estavam a testemunhar um momento importante na história do país. Era, por isso, importante conseguir o melhor ângulo e captar a melhor imagem possível. Os cinco repórteres fotográficos contam o que testemunharam há 50 anos e como veem o Portugal de hoje. Uma conversa a propósito da inauguração das exposições "25 de Abril de 1974, quinta-feira", de Alfredo da Cunha, "Factum", de Eduardo Gageiro, e "Rui Ochoa 74-99". Em Abril será a vez de "Imagens guardadas da liberdade conquistada", com 33 fotografias de Inácio Ludgero.