Catarina Vasconcelos: “Ninguém se habitua à morte de uma mãe”

"Há árvores que viram o pai e a mãe nascerem, e que viram os pais dos nossos pais nascerem, e que viram os pais dos pais dos nossos pais nascerem..." A voz-off do filme "A Metamorfose dos Pássaros" é a voz de Catarina Vasconcelos, nesta sua primeira longa-metragem, um filme sobre a morte e sobre a vida, sobre a avó, sobre a mãe e todas as mães. Depois da estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Berlim e da antestreia nacional no IndieLisboa, o filme estará nas salas portuguesas no dia 7 de outubro. Ganhou mais de 20 prémios em todo o mundo e foi selecionado por mais de 60 festivais.





