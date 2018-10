Frederico Mancellos: “Ainda perdemos muito tempo com tanga”

“Em Portugal, perde-se muito tempo no ‘bullshit’, com coisinhas que não interessam nada. Eu sou daqueles gajos que gostava de ter reuniões em pé, e tenho, não tenho é muitas reuniões”, brinca o designer Frederico Mancellos, co-fundador do espaço Todos, hub criativo de Marvila.