IndieLisboa e outros cinco festivais imperdíveis

INDIELISBOA 2020

O difícil vai ser escolher entre os 240 filmes que compõem a 17ª edição deste festival de cinema independente, que foi alterado para o final de agosto devido à pandemia. Com foco na cinematografia senegalesa, a programação tem como ambição lançar o debate sobre direitos humanos nas suas diferentes expressões. Até 5 de setembro, esta é também uma oportunidade única para assistir a cinema português. "A Metamorfose dos Pássaros" de Catarina Vasconcelos, "O Fim do Mundo" de Basil da Cunha, "Ana e Maurizio" de Catarina Mourão", "A Arte de Morrer Longe" de Júlio Alves, "O Cordeiro de Deus" de Daniel Pinheiro Vicente ou "A Mordida" de Pedro Neves Marques são alguns dos trabalhos a não perder entre os 59 filmes nacionais que o festival leva ao público. Para cumprir todas as distâncias de segurança, a limitação das salas foi reduzida na Culturgest, no Cinema São Jorge, no Cinema Ideal e na Cinemateca Portuguesa. Para fazer a sua seleção, pode descarregar a aplicação do festival ou consultar o "site" oficial.





Foi com três dezenas de atividades que se apresentou a última edição do Festival Internacional de Teatro de Setúbal. Além de concertos e exposições, os espetáculos de teatro são naturalmente o ingrediente forte desta iniciativa organizada pelo Teatro Estúdio Fontenova, em parceria com a autarquia. Para este sábado, às 21h30, apresenta-se "Damas da Noite, uma farsa de Elmano Sancho", onde o encenador mergulha no universo das "drag queens" para refletir sobre a sua própria identidade e sobre os limites do género. Toda a programação pode ser encontrada aqui.





A SALTO – TOMADA ARTÍSTICA DE ELVAS

O espaço público, já moldado pela pandemia, serve de casa aos projetos artísticos que formam a quarta edição do festival organizado pelos Umcoletivo. No território fronteiriço de Elvas, a arte contemporânea é o principal atrativo, com atividades para todas as idades. Às 23h00 deste sábado, pode assistir à performance "Corpo Espetacular" de Mariana Barros. Já a restante programação pode ser consultada aqui ou aqui.





Desta vez, o festival Fuso chega a qualquer parte do mundo. Numa 12ª edição exclusivamente "online" ditada pela pandemia, o díptico "Diversidade/Adversidade" orienta toda a programação até 30 de agosto. Esta é uma oportunidade, através da visão de sete curadores, para refletir sobre as diferenças e os fenómenos extremos que elas provocam: intolerância, racismo, violência e exclusão. Para acompanhar tudo, basta carregar aqui.







Criações de compositores internacionais e seleções de estúdios internacionais dão força à quarta edição da Aveiro Síntese. A bienal de música eletroacústica irá tomar conta de diferentes espaços da cidade até 20 de setembro. Um dos atrativos da programação vai para o agrupamento ars ad hoc da Orquestra XXI: neste domingo, pelas 19h00, interpreta obras de vários compositores no claustro da Igreja da Misericórdia. Outros destaques podem ser encontrados aqui.





FUTURE ARCHITECTURE ROOMS

Se a arquitetura é um dos temas que o fascina, tem agora a oportunidade de espreitar o trabalho de 27 organizações europeias que trabalham neste campo. Até 30 de setembro, os membros da rede Future Architecture Plataform abrem salas digitais, para que possa conhecer melhor os respetivos projetos. Portugal faz-se representar com a Trienal de Arquitetura de Lisboa, que contará as histórias do Palácio do Sinel de Cordes. Museus, galerias ou editoras vão também aproveitar este momento para contar como se estão a adaptar à pandemia. Para participar não precisa de sair de casa, basta aceder ao "site" oficial desta iniciativa.