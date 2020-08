Verão em Lisboa? Há Festival Política e cultura ao ar livre

Festival Política

Neste tempo conturbado que a sociedade atravessa, como podem as pessoas aproximar-se da política? É com esta preocupação em mente que se ergue a quarta edição do Festival Política, no Cinema São Jorge, em plena Avenida da Liberdade. Apesar do tema-chave desta edição ser o Ambiente, neste sábado o dia é dedicado à situação no Brasil, com debates e filmes onde se cruzarão certamente os dois temas. Pelas 21h30, o humorista Diogo Faro apresenta um espetáculo onde retrata o estado do mundo. A entrada é gratuita nas diferentes atividades.



Casa do Capitão

Esta é uma das novidades mais frescas em Lisboa. Integrada no Hub Criativo do Beato, a Casa do Capitão foi inaugurada esta semana e apresenta-se como um novo polo cultural na cidade, juntando propostas artísticas a uma oferta de restauração – mas só até outubro. Nascido já com as regras de distanciamento social bem vincadas, o projeto conta, neste sábado, com Pedro Paulos a apresentar "Brandos Costumes" numa versão "DJ Set" no terraço. Há também uma exposição, curada por Lord Mantraste, com peças de Maria Goes e Simão Simões.





Para assistir a este trabalho conjunto de John Romão e Salomé Lamas não precisa sequer de sair de casa. Ao longo das últimas semanas, esta dupla tem colocado atores a recriar a conferência "O Teatro e a Peste" de Antonin Artaud a partir de teatros vazios. Neste sábado, às 21h00, dá-se a última transmissão. John Romão e Patrícia Portela estarão no Teatro Viriato, em Viseu para materializar este espetáculo. Para assistir, basta sintonizar-se pelas 21h00 no Facebook ou Youtube do Teatro Viriato ou da BoCA

Bienal Há quanto tempo não vai ao Parque Mayer? Desta vez, a ideia não é assistir a uma revista mas sim a um filme. O ciclo Cinema no Verão, promovido pela Junta de Freguesia de Santo António, decorre todas as sextas-feiras e sábados pelas 21h00. Neste dia 15, o filme em exibição é "O Carteiro de Pablo Neruda". Em tempo de pandemia, as sessões são ao ar livre e limitadas aos lugares existentes. Já a entrada é gratuita.Para regressar verdadeiramente aos tempos medievais, nada melhor do que assistir a um texto de William Shakespeare em pleno Castelo de São Jorge. A Companhia da Esquina assina a encenação deste texto clássico, que está em cena neste fim de semana pela última vez. As sessões acontecem sempre às 19h00. Embora com uma capacidade limitada, basta comprar o bilhete geral deste monumento lisboeta para poder aceder ao espetáculo.Quando Lisboa se fechou em casa devido à pandemia, as imagens das ruas vazias chegaram-nos através dos ecrãs. É esta realidade tão recente que nos traz esta exposição, patente no Museu de Lisboa – Palácio Pimenta até 20 de setembro. Estes são os olhares de quatro fotojornalistas com percursos diferentes: Tiago Miranda, Pedro Nunes, Luís Miguel Sousa e José Fernandes.Verão pode ser tempo de reencontros entre amigos. É numa dessas reuniões estivais que assenta o novo filme de Vicente Alves do Ó, que chega esta semana às salas de cinema. Numa casa isolada no litoral alentejano, quatro amigos são confrontados com a vinda inesperada de alguém que deixou cicatrizes nas vidas de todos eles. Durante um fim de semana, os fantasmas do passado voltam ao de cima. Ricardo Pereira, Oceana Basílio, Nuno Pardal e Ricardo Barbosa dão vida aos quatro protagonistas desta trama.