Agenda cultural para fugir à praia em Lisboa e Porto

Descon’FIMFA Lx20: "La Melancolía del Turista"

A pandemia obrigou a cancelar a 20ª edição do FIMFA – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, adiando-a para o próximo ano. Contudo, agora, pode contar com uma edição especial de verão, até 5 de setembro. O arranque do Descon’FIMFA Lx20 acontece no Teatro do Bairro, com o espetáculo "La Melancolía del Turista" dos Hermanos Oligor (Espanha) e da companhia Microscopía Teatro (México). O espetáculo é construído a partir de objetos recolhidos em destinos turísticos que estão atualmente em declínio, para falar da ascensão e queda desta ideia de paraíso a que estiveram ligados. Uma reflexão importante numa altura em que a pandemia desafiou o entendimento que a sociedade tem da própria atividade turística.







"O Burguês Fidalgo"

Este é o espetáculo que arranca a nova temporada no Teatro Carlos Alberto (TeCA) no Porto. A companhia Teatro da Palmilha Dentada regressa à obra escrita por Molière em 1670 e, através da encenação de Ricardo Alves, procura trazê-la para os nossos dias. A realidade da pandemia vai fundir-se com o texto clássico, num trabalho que estará em cena até 23 de agosto.





O trio do contrabaixista André Rosinha, composto pelo pianista João Paulo Esteves da Silva e pelo baterista Marcos Cavaleiro, apresenta o primeiro disco no Centro Cultural de Belém este sábado às 21h00. "Árvore", assim se chama o trabalho, traz a improvisação como marca distintiva. Rumam depois ao Porto para um concerto no Porta-Jazz, no domingo às 19h00.A Galeria da Boavista, em Lisboa, reabre com uma exposição da dupla Mariana Caló e Francisco Queimadela. "Corpo Radial", com curadoria de Susana Ventura, explora o conceito de memória e a forma como ela se constrói em estreia relação com os sentidos humanos. A memória, como uma imagem que perpassa o tempo e o corpo. Para visitar até 1 de novembro.O novo filme de Sérgio Graciano chegou esta semana às salas de cinema. É a história de Alice que, aos 20 anos, vive confinada em casa por causa de uma doença grave. Todas as suas experiências típicas de juventude são vividas através da melhor amiga Fred. Até que Alice decide agarrar a vida de frente e parte para Porto Covo para uma viagem reveladora.