Mergulho

No início do século XX, as relações da Panerai com o Ministério da Defesa italiano cresceram exponencialmente e a marca inicia as suas experiências com materiais luminescentes. O objectivo era ver melhor no escuro. Essa possibilidade era garantida através de uma mistura de sulfeto de zinco e brometo de rádio, a que se chamaria depois Radiomir.Na I Guerra Mundial, os instrumentos de precisão da Panerai fazem parte do arsenal militar italiano e, nas décadas seguintes, essa ligação reforça-se. A combinação do mar e do céu pertence à história da marca, um facto marcado pelo nome Radiomir, que corresponde ao primeiro relógio concebido para os primeiros mergulhadores militares, criado pela Panerai para a Marinha, em 1936, que evoluiu gradualmente, ao longo dos anos, para dar origem ao contemporâneo Luminor.O nome Radiomir descreve originalmente a substância luminescente à base de rádio patenteada pela Panerai, em 1916, para fazer os mostradores luminosos dos instrumentos de precisão e os binóculos.Giuseppe Panerai cria os famosos relógios Radiomir e Luminor que, após 1938, começam a equipar os diferentes sectores da marinha de guerra italiana. O Luminor (onde a substância luminescente é feita a partir do trítio) acaba por substituir os Radiomir a partir de 1949. Surgem também os modelos Mare Nostrum, feitos para oficiais de convés.E, durante os últimos anos, a saga dos Luminor tornou-se um símbolo da marca: o Luminor Logo tem sido um dos relógios mais vendidos das colecções da Panerai com a sua marcante identidade, robusta, simples e icónica. Trata-se de um relógio com um design minimalista, cujo único elemento decorativo é o logótipo da Panerai no mostrador. Todos os outros detalhes são puramente funcionais, fiéis à história da Panerai.Este Luminor Base Logo 3 Days Acciaio, de 44 mm, está disponível agora com o novo calibre P.6000, mecânico de corda manual com uma autonomia de três dias e desenvolvido na íntegra pela Manufactura de alta relojoaria da Panerai, em Neuchâtel.O mostrador possui o design clássico da Panerai, extremamente legível, tanto à luz do dia como às escuras, e o logótipo da OP às 6h em branco. O logótipo consiste na interligação das letras O e P com duas setas a apontar para cima e para baixo, remetendo para as duas vocações históricas da Officine Panerai. Este novo modelo é resistente à água até aproximadamente 100 metros.Ao apresentar, em 2017, o seu primeiro relógio de mergulho quadrado, a Bell & Ross confirmou a sua capacidade de criar instrumentos subaquáticos profissionais. Na linha do Hydromax, concebido em 1997 e estanque até 11.100 m, e da gama BR02, lançada em 2007, o BR03-92 Diver impôs as suas linhas emblemáticas no universo do mergulho. Este relógio constitui o ponto de partida de toda uma colecção, agora enriquecida com a criação de duas novas versões: o BR03-92 Diver Blue e o BR03-92 Diver Bronze. O BR03-92 Diver Blue utiliza o azul, como símbolo do universo marítimo. Além da presença do azul no mostrador, no bracelete em borracha e na inserção em alumínio decorativa do aro, o BR03-92 Diver Blue aposta na máxima legibilidade, com índex revestidos com Superluminova branca e o ponteiro das horas amarelo. Debaixo de água, as cores desaparecem gradualmente devido à perda de intensidade luminosa. Pela sua cor amarela, o ponteiro das horas desvanece-se, cedendo a primazia ao ponteiro dos minutos, cuja leitura é fundamental para a segurança do mergulhador. A segunda novidade da colecção BR03-92 Diver invoca as raízes históricas da exploração subaquática. Com efeito, a caixa e o aro são fabricados em bronze, material outrora utilizado para produzir o capacete dos escafandristas. Ainda que inalterável, o bronze possui a capacidade de adquirir uma certa coloração ao longo do tempo e consoante o ambiente, ganhando uma tonalidade única com o passar dos anos. Esta referência aos primórdios da aventura subaquática é visível na gravação, no fundo da caixa, da figura de um mergulhador. Este modelo está disponível numa série limitada de 999 exemplares.