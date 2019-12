Madalena Victorino e Giacomo Scalisi: “Começámos uma conversa para a vida”

Giacomo Scasili tinha um grupo de teatro em Parma, a coreógrafa Madalena Victorino estava a coordenar o Centro de Pedagogia e Animação do CCB. Foi em 1996. Juntos, começaram os seus Percursos, projeto artístico para um público jovem, e agora andam a Lavrar o Mar em Aljezur e Monchique, onde vão terminar o ano – e começar 2020 – com a magia do novo circo.