Na Serra do Alvão, a vaca Maronesa combate as alterações climáticas

A recomendação das Nações Unidas é clara: a redução das emissões de metano na agricultura é essencial no combate às alterações climáticas. Mas, com o crescimento contínuo da população, é expectável que a procura de proteína animal aumente 70% até 2050. Neste jogo de forças, uma solução pode estar nas explorações híper-extensivas como a que existe na Serra do Alvão, que alia produção de carne e conservação ambiental

Na Serra do Alvão, a vaca Maronesa combate as alterações climáticas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Na Serra do Alvão, a vaca Maronesa combate as alterações climáticas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar