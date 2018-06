Nuno Vasco Rodrigues: Temos de imaginar uma vida sem plástico

Nuno Vasco Rodrigues tem 36 anos, é biólogo marinho, mergulhador profissional e fotógrafo subaquático. As suas imagens ilustram parte da exposição “No Fundo do Mar”, que está no CCB e inclui as chamadas “Conversas com Mar”, pequenas palestras que a Fábrica das Artes recebe todas as quintas-feiras às 18 horas até ao dia 31 de Julho.