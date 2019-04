O fantasma da família que vai ensombrar o Governo de Costa

As relações familiares vão perseguir António Costa até às eleições legislativas. Para já, regista-se uma vítima política, o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins. Jean-Claude Juncker fez bem em fechar a porta a mais um pedido de adiamento do Reino Unido e Manuel de Oliveira Rego, ROC da CGD, surpreendeu pela positiva. Lembra-se de tudo.