Pedro Matos é um dos poucos portugueses que trabalham no Programa Alimentar Mundial, distinguido este ano com o Prémio Nobel da Paz. O engenheiro é coordenador de operações de emergência e está atualmente no Sudão. A imagem que impera é a dos sacos de comida a serem atirados de avião para populações famintas. Isso é só uma parte da atividade da agência humanitária da ONU, esclarece. Existe hoje uma aposta na inovação tecnológica para combater a fome.

O português que usa tecnologia para combater a fome









