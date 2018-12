Olhão e a fábrica de conservas

A cidade cubista tem a marca da indústria conserveira. Olhão chegou a ter dezenas de fábricas que viveram a euforia das guerras mundiais. Os conflitos passaram e a indústria começou a soçobrar. Hoje existem três fábricas de conservas na cidade. Uma delas é a Conserveira do Sul, empresa familiar que se aliou ao projecto de cinema Video Lucem e vai exibir no seu armazém “O Homem dos Olhos Tortos”, filme que será acompanhado pelos músicos Júlio Resende e Salvador Sobral. Uma experiência do programa 365 Algarve para mostrar o seu património além "praias-sol-e-mar".