Paragrafino Pescada escreve sobre o efeito sequeiro das papoilas saltitantes

Está prestes a acontecer o momento mais relevante do ano em Portugal, i.e., as eleições no Benfica. Claro que alguns poderão ver nesta conclusão traços de um benfiquista empedernido, o que sendo verdade não diminui a lucidez. As eleições no Benfica são tão importantes que até a data da sua realização é mantida em segredo. Sabe-se que será em outubro, mas o dia permanece uma incógnita,...