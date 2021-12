Paragrafino Pescada produz previsões infalíveis para 2022

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Meus diletos, meus predicados e meus discursos diretos, vou terminar este ano com uma iniciativa altamente disruptiva e inédita nos anais do jornalismo. Sem medo, inspirado no temerário Toninho que fazia rodopiar a sua Zundapp no poço da morte, vou efetuar previsões para o ano que aí vem, mesmo antes de ele chegar, o que torna a coisa significativamente mais difícil.E não se atrevam a dizer que há um ror de gente a fazer isso, porque ...