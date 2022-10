Paragrafino Pescada redige uma crónica sobre a fabulosa Lucy, Mr. Magoo e o bigode aos benfiquistas

Após se ter descoberto que a Velma do Scooby-Doo é lésbica, posso também adiantar que Mr. Magoo é gay e responsável pela elaboração dos orçamentos do Estado. A Luciana Abreu paira sobe tudo isto com a ajuda de pirilampos policiais.

