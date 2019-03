Populismo em Portugal? Para já, não

Em Portugal, parece não haver terreno propício para que a semente do populismo dê fruto. Esta é a conclusão de um estudo de dois investigadores do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Marco Lisi e Enrico Borghetto analisaram os manifestos eleitorais dos maiores partidos com assento parlamentar durante duas décadas. Segundo os académicos, foi à esquerda que houve uma tentativa de ir por essa via, em 2011, quando o país vivia num turbilhão económico e social. Depois, BE e PCP arrepiaram caminho.