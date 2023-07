Quando os turistas se tornam uma “maldição” para o património

Partilhar artigo



Até ao final do mês de julho, as autoridades gregas vão implementar medidas de controlo de multidões na Acrópole. O objetivo é reduzir o impacto da enorme pressão turística no monumento mais emblemático de Atenas.



Em junho e início de julho, as visitas aumentaram 80% face a 2019, antes da pandemia. Esta escalada de público está a contribuir para a degradação do complexo monumental. Entre as ...