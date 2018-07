Chuck Nerpel

Belezas

O mundo dos relógios faz-se de histórias. E o do motociclismo também. Quando estes mundos se unem, podemos assistir a uma outra aventura. É isso que sucede com a parceria da Baume & Mercier com a Indian, a primeira empresa fabricante de motocicletas da América. Nesta colaboração, as duas marcas juntaram as suas histórias e o resultado final foram três relógios exclusivos: Clifton Club Burt Munro Tribute e os relógios Clifton Club Indian Legend Edição Limitada. Esses modelos de relógio celebram a herança lendária, o fino trabalho artístico, o puro espírito do motociclismo. E dão início a esta parceria de estilo de vida.Recorde-se que a Indian Motorcycle nasceu em 1901, num momento em que a única outra forma de transporte de forma pessoal era a cavalo ou de bicicleta. Na sua essência, a Indian Motorcycle foi uma história de dois fundadores, o empresário George Hendee e o engenheiro Oscar Hedstrom. Foi uma aventura e é por isso que hoje a Indian Motorcycle incentiva todos os que possuem uma das suas motocicletas a "viver histórias que valem a pena serem contadas".George Hendee já era bem-sucedido na venda de bicicletas e, no virar do século, as bicicletas que construiu para exportação tinham a marca "American Indian", nome escolhido para incorporar liberdade e aventura e algo espiritual, assim como os índios nativos americanos. A 24 de Maio de 1901, um primeiro protótipo estava pronto para ser mostrado aos potenciais investidores. A Indian Motorcycle e a primeira empresa fabricante de motocicletas da América tinha sido criada.Assim como a Indian nasceu da parceria de dois homens visionários, a Baume & Mercier também nasceu da parceria dos irmãos Louis-Victor e Célestin Baume, que abriram uma loja de relógios em Les Bois, uma aldeia no cantão de Jura, na Suíça. Na década de 1900, a empresa tinha uma reputação internacional estabelecida e os seus relógios estabeleceram recordes de precisão e ganharam várias competições de cronometragem.De todas as conquistas da Indian, o espírito e a lenda de Burt Munro é que se tornaram uma parte do tecido, não apenas da cultura da Indian, mas da cultura do motociclismo em geral. Burt Munro foi uma personagem surpreendente que dedicou a sua vida ao motociclismo. Estabeleceu três recordes de velocidade. Em 1967, depois de calibrar o motor com mais 30 cc para torná-lo um motor de 950 cc, Burt estabeleceu o recorde da classe 1000 cc de 296,11 km/h.Em homenagem a este 50.º aniversário, a Baume & Mercier projectou um relógio exclusivo, o Clifton Club Indian Burt Munro Tribute, de edição limitada, onde o número da sorte de Munro, 35, fica imediatamente destacado no segundo contador às 9 horas. A caixa de aço inoxidável polido de 44 mm possui um taquímetro no bisel, com registo de velocidade, 296 km/h, destacado nele. A cor "Indian Red" da pulseira de pele de bezerro evoca a tonalidade escura do vermelhão que se identifica com a Indian Motorcycle e a cor do Munro Special.Nesta colecção, os dois primeiros relógios são chamados de Indian Legend, um deles inspirado pela pintura emblemática do modelo leve Indian Scout e o outro, reflectindo o design do modelo mais robusto Chief, com um motor V2 Indian ThunderStroke 111. Cada um foi limitado a 1.901 peças, representando o ano de 1901, quando a Indian foi fundada. E o terceiro relógio é o Burt Munro, produzido em apenas 1.967 peças para lembrar o ano do recorde de velocidade de Bonneville.A Ulysse Nardin é reconhecida pela sua ligação ao mar e isso é visível nos seus modelos. Agora surgem duas novas propostas dentro da colecção Marine Torpilleur. Trata-se de dois modelos de estilo contemporâneo, em negro clássico e em cinzento, que se destacam pelo seu estilo elegante e minimalista. Neles é visível a inserção do logótipo 1846, em vermelho, que se refere ao ano de nascimento da manufactura. A inspiração na herança marítima da Ulysse Nardin é constante, mas a adaptabilidade à sua utilização à vida urbana é uma realidade. Ou seja, é confortável e atraente. Neles cruzam-se também o mais atraente do design relojoeiro com a lógica artesanal, que é a herança do trabalho de várias gerações.A ideia é chegar com estes relógios a um público mais jovem, a partir de uma interpretação menos formal e mais moderna do emblemático Marine Chronometer Ulysse Nardin. Isso tem também que ver com uma fonte de inspiração, o torpedeiro, um barco de combate rápido e ágil. O relógio surge com o movimento UN-118, produzido internamente e com uma caixa de 42 mm. A Ulysse Nardin é hoje uma marca renascida, depois de ter sido fundada em 1846. Foi adquirida pelo grupo de luxo Kering em Novembro de 2014.