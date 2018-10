Pilotos

O azul evoca sempre o mar. E seja o mar, seja o azul, faz parte da simbologia da Panerai. E esta conexão acaba por marcar muitas das propostas da marca. Não admira, por isso, que a nova colecção Radiomir 1940 3 Days da Panerai se inspire nas tonalidades marítimas e nessa ligação de há muitas décadas.As várias tonalidades de azul estão aplicadas no mostrador, através de um processo de fabrico exclusivo, mas também nas correias. Há aqui igualmente algo de filosófico: nenhuma outra cor tem o poder de invocar o infinito como o azul, através da sua associação natural ao céu e ao mar. O novo mostrador do Radiomir 1940 3 Days tenta captar estas infinitas tonalidades e a sua intensidade por meio de sofisticados acabamentos "satiné soleil" e, graças ao uso de vários tons de azul, o mostrador é tingido de tal forma que o exterior possua uma cor mais escura, mais intensa, correspondendo aos marcadores que se tornam assim mais legíveis e mais claro junto do centro.Este novo Radiomir 1940 3 Days está disponível em cinco versões que se distinguem no tamanho, materiais e funções. A caixa em forma de almofada do Radiomir 1940 que une todos os modelos é resistente e sólida, com um design linear minimalista e está disponível em aço AISI 316L (42 mm, 45 mm ou 47 mm de diâmetro) ou uma caixa em ouro vermelho (45 mm), cujo tom condiz com o azul profundo do mostrador. No fundo da caixa de cada exemplar, um trabalho único artesanal revela um vislumbre do movimento através de um desenho rodopiante que lembra as ondas do mar, criado através de um processo de metalização realizado no vidro de safira do fundo.Os cinco modelos do Radiomir 1940 3 Days vêm com um calibre fabricado pela Manufactura da Panerai em Neuchâtel, situada no centro da região do mundo com tradição relojoeira mais antiga. O modelo de corda automática encontra-se disponível tanto na versão com horas, minutos e segundos pequenos como em versões em que outras funções úteis são realçadas. Estes dois modelos únicos, em aço (PAM00933) ou em ouro vermelho (PAM00934), recorrem ao calibre automático P.4000, uma sofisticada concentração de relojoaria técnica distinguida pelo uso de um microrrotor bidireccional descentralizado (em ouro de 22 quilates na versão em ouro, e em tungsténio na de aço) que permite uma reserva de marcha de até três dias seja armazenada.As outras duas criações vêm com os calibres P.4001 e P.4002, desenvolvidos a partir do P.4000 mas com uma data, indicação das 24h GMT e indicação do restante da reserva de marcha no fundo (PAM00945) ou no mostrador (PAM00946). Finalmente, para aqueles que gostam do ritual da corda manual, existe uma versão equipada com o calibre P.3000, com uma reserva de marcha de três dias. Este modelo (PAM00932) é mais largo (47 mm de diâmetro) e tem um design clássico minimalista, com um vidro ligeiramente abobadado, protegendo o mostrador com uma absoluta simplicidade e pureza.Os Radiomir 1940 3 Days em aço são resistentes à água até 10 bares (uma profundidade de cerca de 100 metros) enquanto os modelos em ouro vermelho limitam-se a 5 bares. Todos são vendidos com uma correia azul-crocodilo, que condiz na perfeição com a cor do mostrador e as costuras contrastantes relembram a cor da substância luminosa usada nos marcadores das horas.Hamilton criou uma ligação forte ao mundo da aviação. Essa herança é mais uma vez requisitada para o novo Khaki Pilot Auto Day Date. Não é um acaso: a marca celebra 100 anos a cronometrar os céus. A nova colecção 2018 Khaki Pilot junta um toque moderno a um imaginário clássico de aviação das colecções antigas da Hamilton para criar relógios de pilotagem que representam na perfeição o espírito americano e a precisão suíça. Os novos modelos têm movimentos automáticos H-40 com reserva de marcha de 80 horas para estarem prontos a voar, mesmo após uma grande paragem de fim-de-semana. O diâmetro é de 42 mm. Os índices e os algarismos com revestimento Super-LumiNova em cor de areia brilham em néon verde no escuro e oferecem uma visibilidade acrescida para garantir uma leitura correcta do mostrador, mesmo durante os voos nocturnos. Com mostradores legíveis, e janela de dia localizada às 12 horas, os novos modelos lembram os instrumentos analógicos dos "cockpits" dos aviões "vintage", enquanto o novo esquema de cores e o tratamento PVD lhe dão um toque moderno. A caixa em aço com tratamento PVD castanho-escuro, com bracelete em pele castanha-conhaque, e aço com bracelete em pele castanha-clara são as versões que compõem a colecção. É aqui introduzida uma nova geração de braceletes em pele da Hamilton. Inspirada nos blusões usados pelos antigos pilotos de topo da força área dos EUA, o "look" enrugado e envelhecido do bracelete é fiel ao aspecto da pele que passou uma vida no "cockpit" sob a tensão e a força da gravidade sentidos pelos pilotos.