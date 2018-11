Rui, o pior adversário de Rio

Precaução - Incapacidade Bruno de Carvalho

O antigo presidente do Sporting teve uma meia vitória, consubstanciada na decisão do juiz do tribunal do Barreiro de o sujeitar apenas a apresentações diárias às autoridades e ao pagamento de uma caução de 70 mil euros, na sequência dos crimes relacionados com a invasão da Academia de Alcochete que lhe são imputados pelo Ministério Público. Ainda assim o juiz alerta, entre outros, para o perigo de fuga e perturbação do decurso do inquérito, deixando uma larga janela aberta sobre as suas eventuais responsabilidades. Bruno de Carvalho está no purgatório e ainda desconhece se o seu destino será o paraíso ou o inferno.

Decepção - Aviso José Oliveira e Costa

A percepção que os portugueses têm da justiça alimenta-se dos casos mediáticos que servem de contraponto ao que se passa quando um comum dos cidadãos é alvo de um processo. O antigo presidente do BPN foi mais uma vez condenado esta semana, agora a 12 anos de prisão. Na sentença, a juíza afirma que o réu e os outros arguidos "brincaram com o dinheiro do cidadão cumpridor e em quem confiou no banco e nos seus administradores". Naturalmente, o ex-banqueiro vai recorrer da decisão, tornando ainda mais vincada a perplexidade. Dez anos depois da nacionalização do BPN ainda ninguém cumpriu sentença. Porquê?

Decepção - Aviso Rui Rio

A cada dia que passa, o líder do PSD cava mais fundo a impossibilidade de vir a ser primeiro-ministro. E nem sequer por acção do Governo, do PS ou do CDS. Os principais adversários encontram-se no PSD e são eles que, na sombra, estão a semear escolhos no seu caminho. Contudo, esta dinâmica só resulta porque o próprio Rui Rio se tem comportado de forma errática, como por exemplo aconteceu no caso José Silvano, sendo que em paralelo tem revelado uma confrangedora incapacidade de fazer oposição e mobilizar o seu partido. O futuro político de Rio é pálido. Muito pálido.