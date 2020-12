Seis ideias para fazer em família neste fim de semana

TRÊS IRMÃS

Não há desculpas para não ver a nova criação de Ana Sampaio e Maia, David Pereira Bastos, Joana Cotrim e Rita Morais. A adaptação do clássico de Anton Tchékhov está em cena todos os dias no espaço Escola do Largo, no Chiado, Lisboa. De segunda a sexta às 20h30 e aos fins de semana às 11h00. Um espetáculo sobre o desejo de mudança e o modo como ele nos desgasta.





A MENINA DO MAR

Junte os miúdos para uma manhã de domingo diferente, onde a literatura e o teatro se cruzam. No Teatro Aveirense, pelas 11h00, está em cena "A Menina do Mar", uma das obras incontornáveis de Sophia de Mello Breyner Andresen. Num espetáculo cheio de música, com encenação de Ricardo Neves-Neves, é tempo de aprender como viver em harmonia.





GABO

Toda a igualdade implica o reconhecimento da diferença, dos traços que nos distinguem dos restantes. Neste sábado, no Teatro Viriato, em Viseu, a dança mostra o seu papel para a inclusão, numa sessão especial que convida depois o público a uma conversa. O espetáculo do grupo Dançando com a Diferença está marcado para as 10h30.

FESTA DE 15 ANOS

Uma família portuguesa abastada adota um jovem brasileiro, para tentar encontrar nele um dador compatível para a filha que se encontra em risco de vida. É assim que arranca o novo espetáculo de Mickaël de Oliveira, em cena neste fim de semana no Teatro Carlos Alberto, no Porto, às 10h30. Uma peça com muitas camadas, onde as questões do colonialismo se misturam.

FOCO FAMÍLIAS ONLINE

Não precisa sequer de sair de casa para acompanhar estas propostas do Teatro Municipal do Porto. Com cinco espetáculos agendados, o ciclo procura explorar o conceito de tempo, para cultivar boas memórias, diversão e imaginação. Nesta edição online, fica o convite ao recolhimento mas também à fruição da arte ao ritmo de cada um.

MOSTRA DE CINEMA DA AMÉRICA LATINA

Se já tem saudades de um festival de cinema em formato presencial, só tem de organizar a agenda. A 11ª edição deste certame está no Cinema São Jorge, em Lisboa, até 15 de dezembro. Neste fim de semana, com recolher obrigatório na capital, as sessões são de manhã. No domingo pelas 11h00, por exemplo, passa "La Bronca" de Daniel e Diego Vega Vidal.