Cinco ideias para uma cultura que ultrapassa restrições

ONDE É A GUERRA?

Para preparar os miúdos para um fim de semana prolongado em casa, ir ao teatro pode ser uma excelente sugestão. O Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, tem, até 12 de dezembro, um espetáculo especialmente dedicado aos mais novos. Aos sábados, pelas 11h00, as crianças aprendem a lidar com o inimigo.







RICARDO III

Leia Também Governo retifica decreto e retira eventos culturais de exceções à circulação nos concelhos de maior risco

Por falar em guerra, eis um clássico de Shakespeare. Apesar do Teatro da Trindade, em Lisboa, não ter sessões durante o fim de semana por causa das novas restrições, tem outros dias para descobrir esta encenação de Marco Medeiros. De quarta a sexta, pelas 20h00, o elenco liderado por Diogo Infante traz-lhe esta história sobre poder e ambição.





EMPOWERBANK

Leia Também Seis momentos de cultura para ultrapassar as restrições

Enquanto a pista está fechada, a discoteca lisboeta Lux Frágil transforma-se em sala de espetáculos, recebendo espetáculos do Teatro do Bairro Alto. Nesta sexta-feira, estreia-se o novo trabalho da Plataforma 285. Assente numa panóplia de movimentos que exploram a ideia da salvação, o espetáculo fecha também a edição deste ano do festival Temps d’Images.





GLOTTIS

Quem também se despede das salas nesta semana é o festival Alkantara. No Centro Cultural de Belém, a francesa Flora Détraz estreia em absoluto o seu novo trabalho. Nesta apologia do oculto, juntam-se uma gruta, práticas misteriosas e a própria dança. Quem assegurou bilhete, tem encontro marcado no domingo ou na segunda, sempre às 11h00.





FESTIVAL EUROPA 6.1

Leia Também Covid-19: Cerca de 9 mil trabalhadores da Cultura tiveram apoios sociais

Não importa o tamanho do ecrã aí de casa. Até segunda-feira, pode assistir "online" ao festival de cinema organizado pela Representação da Comissão Europeia em Portugal. O objetivo é mostrar trabalhos que nem sempre chegam ao circuito comercial. Portugal faz-se representar por "Ramiro" de Manuel Mozos.