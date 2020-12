Cinco propostas culturais antes do recolher obrigatório

FAKE

Os últimos tempos evidenciaram a nossa propensão para acreditar nas ideias preconcebidas que carregamos. Com as redes sociais, as notícias passaram a estar ensombradas com o eventual carimbo de "fake". Neste equilíbrio difícil entre a verdade e a mentira, o novo trabalho de Inês Barahona e Miguel Fragata alimenta uma relação com o cinema, trazendo a história de uma famosa escritora de policiais. Aos sábados e domingos, o espetáculo será às 10h30. Fica em cena no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, até 20 de dezembro.







TALVEZ…MONSANTO

O encenador Ricardo Pais está de regresso ao Teatro Nacional São João, no Porto. O espetáculo pretende dar a conhecer as canções, rezas e lendas de Monsanto, conhecida como "a aldeia mais portuguesa de Portugal". Em palco juntam-se a atriz Luísa Cruz, o fadista Miguel Xavier e as Adufeiras de Monsanto. Esta descoberta do que é ser-se português está em cena este sábado, pela última vez, às 11h00.





OBJETOS EM ETERNO COLAPSO

A folha de sala da exposição avisa que, ao entrar no Pavilhão Branco, o visitante irá sentir-se "a pisar um palco ou cenário de teatro". O trabalho de João Ferro Martins, artista plástico nascido em 1979, procura construir uma realidade de constante renovação para a humanidade. A mostra está patente no Museu de Lisboa – Palácio Pimenta até ao final de janeiro. Neste fim de semana, terá entre as 10h00 e as 12h00 para visitar.





ATLÂNTICO

Se o plano é mesmo não sair de casa neste fim de semana, então fica já uma sugestão para a próxima semana. De quarta a sexta, com sessão dupla às 18h30 e às 20h30, Tiago Cadete convida a uma viagem de cruzeiro entre Portugal e o Brasil. Num percurso hoje turístico, estão afundadas as histórias de corpos escravizados ou de marinheiros forçados a deixar a terra natal. Esta é uma nova oportunidade para repensar as ligações entre os dois países. O espetáculo estará em cena no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.





REALITY CHECK: LIFE AFTER RETIREMENT

Como será a idade da reforma? O desafio de encontrar respostas para esta questão – que nos preocupa a todos - foi lançado há uns meses. Quinze jovens artistas, oriundos de quatro países distintos, acabaram depois selecionados, mostrando como este tema é transversal. Contando com diferentes formatos artísticos, a exposição está agora patente no espaço Espelho d’Água, em Lisboa. A entrada é gratuita.