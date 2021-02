Silêncio, que se vai fazer política

A política faz-se de palavra, de argumentos, de debate. Mas também lá está o silêncio. Normalmente é visto de duas formas – como sinal de aprovação ou de rejeição. Mas será mesmo assim? Mónica Brito Vieira, professora de Ciência Política na Universidade de York, no Reino Unido, quis abrir a “caixa negra” do silêncio no projeto de investigação “The politics of silence” (A política do silêncio).

