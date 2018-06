Êxitos

Da crise, nasceu a Swatch. Foi em finais dos anos 70, quando a indústria suíça se encontrava ameaçada pela expansão da relojoaria japonesa. Mas a crise é sempre um mundo de oportunidades. Foi assim que dois grupos suíços criaram a Swatch. Redefiniu-se o conceito de relógio, que deixou de ser olhado principalmente com base na sua utilidade e passou a ser visto, cada vez mais, como um acessório de moda.Reforçou-se também a identificação do utilizador com o relógio que traz no pulso, como se aquele fosse o espelho da sua alma. Mas, para que este princípio atingisse o seu zénite, era necessário que os produtos fossem sempre inovadores. Seguindo essa rota, a Swatch passou a criar relógios que se tornaram acessórios visuais tentadores que dão horas. Afinal, com o tempo, o relógio passou a ser visto por muitas pessoas, não como um produto que se compra um número muito limitado de vezes na vida, mas como um produto de compra frequente. Daí, a estratégia inteligente da marca: em cada temporada, lança novos relógios, que acabam por simbolizar uma época e a atitude que nela se quer transmitir.Surge agora a nova colecção, a Skin Irony, com linhas clássicas, contrastes contemporâneos e materiais que se fundem com perfis elegantes e reflexos brilhantes. Com 5,8 mm de espessura, a Swatch criou a primeira versão metálica da sua linha de relógios mais finos. A colecção Swatch Skin Irony apresenta oito novos modelos da marca, em aço meticulosamente escovado e polido, complementado por metais vintage, pele clássica e rugosa, bem como silicone macio. Desde o Skinlingot, o relógio totalmente dourado, até ao atraente mas descontraído modelo Skinbrushed em preto e castanho, cada exemplar emprega o elemento ondulado de assinatura das novas colecções Skin. Esta nova colecção aposta, como sempre, num estilo diferente e representa uma nova geração de linguagem de design discreta, minimalista, e sofisticada.A Baume & Mercier posiciona-se muitas vezes como a marca que reflecte os grandes momentos da vida.E, nesse aspecto, a linha Classima é o espelho desta opção estratégica. Agora, surge o Classima MOA10333, de características contemporâneas, evidenciando um estilo requintado. Este relógio automático redondo, de 42 mm de diâmetro, em aço inoxidável, tem um movimento automático suíço, uma pulseira de couro de crocodilo azul, um mostrador prateado guilhoché e um fundo de caixa em safira transparente. Pode ser colocado na camisa de um homem arrojado, a quem a vida proporciona desafios empolgantes. Também disponível no mercado está o Classima MOA10353, em aço polido, que abriga um movimento a quartzo e ilumina os pulsos mais audaciosos. O seu diâmetro é de 31 mm e o mostrador branco é realçado com algarismos romanos revestidos de ródio. A pulseira azul-marinho confere-lhe um estilo diferente e aprazível.