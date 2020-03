Teatro em casa: oito salas abertas para um mundo fechado

O que distingue o Teatro de outras expressões artísticas é, em parte, a presença. Artistas e público têm de partilhar o mesmo espaço e o mesmo tempo para que se faça arte. Hoje, pela saúde de todos, estamos impossibilitados de o fazer.





Contudo, ninguém deveria ver bloqueado o seu acesso à arte. Estas companhias e instituições, que elencamos abaixo, souberam tirar partido da tecnologia para criar pontes, evitar solidões, cultivar memórias.





Esperamos todos que, em breve, possamos voltar ao estado de presença. Que cada bilhete comprado possa ser sinónimo de perspetivas de futuro para quem vive da sua arte. Até lá, fiquemos em casa. Junte a família ou tire um momento sozinho. A escolha é sempre sua. Estas salas de teatro estão abertas!

Teatro Aberto

Foi do Teatro Aberto que veio uma das primeiras tomadas de posição perante a pandemia do novo coronavírus. Com o público em casa, a cumprir a sua parte, havia que continuar a missão do teatro. No fundo, dar o exemplo em tempos de crise.





Todos os dias, a partir das 16h00, as portas abrem-se aqui. Esta semana há "A Verdade", com encenação de João Lourenço. É um dos seis espetáculos já programados. Com "A Mentira", apresentada na semana passada, a adesão superou todas as expectativas.

Teatro Nacional D. Maria II

Um dos principais teatros do país acabou por lançar não só uma programação online como um movimento: D. Maria II em Casa. Ao longo da semana, pelas redes sociais, vão sendo lançados conteúdos relacionados com esta arte. E os espectadores, claro, são convidados e desafiados a interagir.





Às sextas e sábados, às 21h00, há um novo espetáculo "online". Para comemorar este Dia Mundial do Teatro foi preparada uma programação especial. Na sexta há "A Origem das Espécies" (11h00) e "Sopro" (21h00). Já no sábado, às 21h00, chega a versão de Miguel Loureiro de "Frei Luís de Sousa". A entrada é sempre por aqui, meus senhores.

Teatro Experimental de Cascais

As "Noites de Teatro" do Teatro Experimental de Cascais chegam através do Youtube. A iniciativa arranca no Dia Mundial do Teatro com a exibição de "Auto da Índia", de Gil Vicente, uma peça que foi gravada em 1980 nos estúdios da Globo, no Brasil. Uma oportunidade única para aceder ao arquivo desta companhia.



Depois, a cada segunda-feira dá-se uma nova estreia. O ciclo conta com nove peças de teatro e prolonga-se até maio. Oportunidade ideal para assistir a textos de referência como os de Georg Büchner, Tennessee Williams ou William Shakespeare, que encheram salas em Cascais nos últimos anos.

Companhia de Teatro de Almada

O Dia Mundial do Teatro marca também o arranque da programação "online" da Companhia de Teatro de Almada. A peça "O Mandarim", de Eça de Queiroz, era a peça programada para celebrar o dia. E vai mesmo sê-lo, de uma forma diferente.



Depois, a cada sexta-feira, chega um novo espetáculo ao público, sem que este tenha de sair de casa. A 3 de abril já está definida a apresentação de "Os diretores", de Daniel Besse. A sala virtual está instalada aqui. O melhor mesmo é ir estando atento às novidades.

Teatro Nacional 21

Desta feita, é uma companhia de teatro a querer manter o contacto. A Teatro Nacional 21 preparou uma "programação especial" para este Dia Mundial do Teatro. Através da Internet, duas dezenas de atores (bem conhecidos do público) vão fazer leituras de textos incontornáveis da dramaturgia nacional e internacional.





E quem disse que não era possível teatro ao vivo e a cores por estes dias? A companhia chama-lhe "NETeatro". A partir de casa, Albano Jerónimo vai interpretar "Veneno", um texto de Cláudia Lucas Chéu onde o isolamento é uma das questões em destaque. Tudo para ver e ouvir neste endereço.

Companhia Mascarenhas-Martins

Teatro também é voz. Isso mesmo faz questão de realçar a proposta digital da companhia Mascarenhas-Martins para o Dia Mundial do Teatro. No site oficial e nas redes sociais, vai ser lançado um episódio do "podcast" "O lugar da mediação".



Os espectadores também vão poder conhecer, nos bastidores, uma das bases do teatro: o texto. "Há dois anos que eu não como pargo", de Miguel Branco, fica disponível para leitura enquanto não for possível apresentar o espetáculo nos moldes habituais. "Online" está também o documentário "Cortar a rua para abrir caminho".





Teatro Nacional São João

No Porto, somos levados literalmente aos bastidores do Teatro. O Teatro Nacional S. João transmite, a partir das 18h00 desta sexta-feira, uma visita guiada pelo realizador Luís Porto.



A comemoração do Dia Mundial do Teatro faz-se também com a partilha, pelas 22h00, da peça "Castro", com encenação de Nuno Cardoso. O acesso às duas atividades pode ser feito aqui e nas redes sociais.

Culturgest

Numa altura em que as cidades estão desertas, a proposta da Culturgest para o Dia Mundial do Teatro faz todo o sentido: pensar a capital com "100% Lisboa", um espetáculo que parte das estatísticas para os casos reais de 100 lisboetas em palco.



O trabalho dos Rimini Protokoll é apresentado como "a peça mais vista de sempre" na Culturgest. Muitos outros se podem juntar, através do ciclo "O Mundo em Casa", que vai ser transmitido via Youtube e Facebook.