Dicas para viajar em casa (ou fora dela)

"Down to Earth With Zac Efron"

Quando se junta uma estrela de Hollywood com um especialista em superalimentos, o resultado só podia ser inesperado. Zac Efron e Darien Olien partem, em sete episódios, para diferentes pontos do globo para mostrar estilos de vida mais saudáveis e sustentáveis. Cada capítulo, com cerca de meia hora, desperta os espectadores para o impacto das atividades humanas no meio ambiente. De uma forma simples e emocional, a equipa mostra-nos um conjunto de alternativas "verdes" para uma vida melhor, combatendo as alterações climáticas. Fica o aviso: a série disponível na Netflix é viciante e vai fazê-lo ter muita vontade de fazer as malas. Em breve, será possível.







"Feito em Casa"

Durante os últimos meses, o mundo fechou-se em casa. Com a pandemia, deixámos as ruas vazias e dedicámos o nosso tempo ao espaço doméstico. Que novas histórias podem ser criadas? A nova série da Netflix junta realizadores de cinema que, durante a quarentena, se socorreram do que estava mais à mão para exercer a sua criatividade. É um trabalho que, pela diversidade, nos mostra o que é mais essencial na vida: a nossa família, as nossas crenças, os nossos valores. Um dos temas que mais se repete é precisamente a ligação entre pais e filhos que se pôde desenvolver nestes tempos estranhos. É uma série ideal para os que se queixam sempre de ter pouco tempo: as curtas não duram mais de 10 minutos.







"Feng Shui à distância"

Esta sugestão não é para aplicar já neste fim de semana. A nossa sugestão é que faça uma pesquisa sobre os ideais e princípios do feng shui. Depois, sem ter de sair de casa, vai poder frequentar três cursos "online" organizados pelo Museu do Oriente sobre esta corrente chinesa de pensamento. A 22 de julho, fala-se sobre "A Importância do Exterior", em especial da energia das montanhas. A 29 de julho, o curso ajuda-o a organizar o interior de casa para potenciar as energias positivas. A 5 de agosto, são explorados os conceitos-chaves desta filosofia numa sessão designada "Bases da Metafísica Chinesa". Cada uma das formações, orientadas por Alexandra Morgado, tem o custo de 26 euros.





Leia Também 9 sugestões para celebrar o Dia da Criança

Se nem o calor intenso o demove a sair de casa, então será boa ideia rumar ao Teatro Municipal Joaquim Benite para assistir a um espetáculo do Festival de Almada. Para matar as saudades das criações estrangeiras, a nossa proposta é que assista a "Future Lovers" (na foto principal). A produção vinda de Espanha foca-se nos jovens nascidos já no novo milénio, para refletir sobre o verdadeiro impacto que a adolescência tem na construção da nossa identidade. O espetáculo está em cena de 17 a 19 de julho. A programação integra ainda outros espetáculos portugueses neste fim de semana. Na sala de espetáculo, além da distância definida entre os lugares, é obrigatório o uso de máscara.Em dias de verão, e agora com a pandemia de covid-19, o ar livre é o espaço ideal para se estar. No âmbito da iniciativa Jardins Abertos, o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, preparou uma larga programação que se estende até 26 de julho. Neste sábado, deixamos duas sugestões. De manhã, pelas 10h00, junte-se a uma sessão de "showcooking" sobre pastas e manteigas 100% vegetais, ministrada Catarina Mamede do projeto Bee's Knees. Se quiser passar o dia por Belém ou sair mais ao final da tarde, saiba que o cantor Filipe Sambado dá um concerto pelas 21h00, com estreia o seu último trabalho, "Revezo".