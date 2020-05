9 sugestões para celebrar o Dia da Criança

TEATRO LUÍS DE CAMÕES – Lu.Ca

No dia em que completa dois anos, o Teatro Luís de Camões, mais conhecido como Lu.Ca, traz um conto original. "Não se deixem enganar! – Um conto panfletário" conta a história de uma criança que viveu a transição do fascismo para a democracia em Portugal. A transmissão acontece pelas 18h00 no Facebook do Lu.Ca. Este teatro de Lisboa preparou ainda uma "playlist", para que a música encha o dia dos mais novos.

TEATRO NACIONAL D. MARIA II

A Salinha Online do Teatro Nacional D. Maria II arrancou em tempos de quarentena. E mantém-se aberta, com toda a energia. A partir das 11h00, há espetáculos "online" e leituras de histórias para toda a família. Neste dia, "O pai que se tornou mãe", de José Eduardo Agualusa, e "Parece um pássaro", de David Machado, serão interpretados por dois atores. Às 14h00, é tempo para assistir ao espetáculo "Insuflável", apresentado por João de Brito em 2019. Ao final da tarde, pelas 17h00, tempo para se juntar a Teresa Coutinho no Instagram do teatro, para mais um Clube dos Poetas Vivos.

TEATRO NACIONAL SÃO CARLOS

"O que é que a ópera tem?". A resposta é dada numa série infantil, preparada pelo Teatro Nacional São Carlos, lançada às 12h00 neste Dia Mundial da Criança. Para que pais e filhos possam perceber melhor como se ergue um espetáculo de ópera. A cantora lírica e diretora do teatro, Elisabete Matos, dará as boas-vindas virtuais às famílias.

TEATRO MUNICIPAL DO PORTO

A ideia é sintonizar, às 16h00, no Facebook do Teatro Municipal do Porto. Para assinalar o Dia Mundial da Criança, será apresentado o espetáculo "SubLinhar", de Marta Cerqueira. Oportunidade para pais e filhos refletirem sobre os movimentos feitos pelo nosso corpo em momentos tão essenciais como escrever.







SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

Do que gostam os mais novos quando vão ao teatro? O São Luiz dá voz, ao longo do dia 1, aos espetadores de palmo e meio no seu "site". A partir das 17h00, as famílias podem contar com a transmissão da Gala do Clube dos Críticos, organizada por um grupo de crianças que assistiu à programação Mais Novos ao longo deste ano e elege, agora, os melhores trabalhos.

TEIA 19

A Teia 19 é uma plataforma criada por artistas, que tentam arranjar novos rendimentos em tempos de pandemia, com salas fechadas e espetáculos adiados. Os espectadores podem contribuir, através de doações diretas para os artistas. A 1 de junho, esta sala online abre uma área dedicada a crianças. As famílias podem contar com uma apresentação encenada do livro "Joana está na Lua" e com "Filminhos para bebés", a pensar em crianças com idades entre um e três anos.





MUSEU ARQUEOLÓGICO DO CARMO

O tempo quente convida ao regresso à rua, com todas as medidas de segurança. O Museu Arqueológico do Carmo, em Lisboa, volta a abrir precisamente a 1 de junho. Neste Dia Mundial da Criança, a entrada será gratuita. Embora com limites de visitantes, estão previstas atividades para toda a família. Pelas 15h00, os miúdos são convidados a descobrir as curiosidades do museu num passeio ao ar livre.





MUSEU DA FARMÁCIA

Vestir a pele de cientista e fabricar a sua própria pasta de dentes. É este o desafio que o Museu da Farmácia faz aos mais novos neste Dia Mundial da Criança. O atelier educativo arranca às 15h00, tanto no polo de Lisboa como no do Porto, naquele que é o primeiro dia de abertura após o confinamento. Enquanto as crianças aprendem, os adultos são convidados a visitar o museu.







DEIXEM O PIMBA EM PAZ NO CAMPO PEQUENO

Já sente saudades de uma sala de espetáculos? Então, há solução para si e para os miúdos, se eles tiverem mais de seis anos. Bruno Nogueira foi uma das figuras que mais acompanhou os portugueses na quarentena, através do programa "Como é que o bicho mexe", em direto do Instagram todas as noites. Agora, poderá vê-lo ao vivo e a cores, juntamente com Manuela Azevedo, para mais um espetáculo de "Deixem o Pimba em Paz". O ponto de encontro é no Campo Pequeno, em Lisboa. O concerto arranca pelas 21:30, mas a organização pede que esteja com alguma antecedência no lugar, para que sejam respeitadas todas as novas regras. As portas abrem às 20h30 e é obrigatório o uso de máscara. O reportório, esse, é conhecido de todos. Se não conseguiu bilhete para o dia 1, porque os bilhetes esgotaram em poucos minutos, saiba que há novo espetáculo a 2 de junho.