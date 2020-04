25 de Abril: A música saiu à rua... para que fique em casa

Desta vez, a música é a única que pode ocupar as ruas para celebrar o 25 de Abril. Entrará depois, através dos canais digitais, em cada uma das nossas casas. No 46º aniversário da Revolução dos Cravos, a verdadeira liberdade está no confinamento.

Festival Liv(r)e

O nome do festival permite essa brincadeira simples com o formato através do qual a cultura tem entrado nas nossas casas de há um mês a esta parte: os "lives". De 24 a 26 de abril, na página de Facebook de "A música portuguesa a gostar dela própria", há música em direto, pelas 21h30, para celebrar Abril. Clã, Mariana Root, Tiago Jesus ou Vasco Ribeiro são alguns dos nomes que querem provar que "a liberdade também canta em águas paradas". No sábado, 25 de abril, há uma emissão especial preparada para as 17h30, com entrevistas a partir das questões enviadas pelo público durante os concertos.





Abril no Bairro

Estar em casa pode reforçar a nossa sensação de pertença a um bairro. Neste "Abril no Bairro", há oito artistas e oito canções para assinalar a liberdade. Blind Zero, Jorge Palma, The Happy Mess ou Zeca Medeiros são alguns dos artistas que vão cantar a Revolução, a partir das suas páginas do Facebook. Será nos dias 24 e 25 de abril, entre as 21h30 e as 22h30. Para melhor perceber o alinhamento, espreite a página do Facebook do Bairro da Música, a agência que organizou este evento.





Festival à Janela em Almada

Se estiver em Almada, esqueça a televisão ou o computador. O melhor ecrã vai estar na sua janela. A 24 e 25 de abril, o Festival à Janela dá os primeiros passos, ao transmitir espetáculos em edifícios do centro de Almada e do Monte da Caparica, entre as 21h00 e as 23h00. A fadista Mariza, por exemplo, vai interpretar alguns dos seus temas mais conhecidos. Já esta sexta-feira, pelas 21h30, a fachada do Hospital Garcia de Orta enche-se de mensagens de agradecimento aos profissionais de saúde. A iniciativa é do atelier OCUBO, que tem desenvolvido estes espetáculos audiovisuais em fachadas de edifícios. A intenção é que, nos próximos tempos, outras cidades possam receber o festival. Se a janela não estiver virada para os espetáculos, aí sim, está autorizado a acompanhar tudo através do computador.





Paulo de Carvalho na Marinha Grande

"E depois do adeus"… o ficarmos sós. A canção de Paulo de Carvalho foi uma das senhas da revolução. E vem provar-nos, mais do que nunca, que juntos podemos fazer a diferença, pelo simples facto de ficarmos em casa. Às 16h00 deste sábado, a Marinha Grande vai transmitir um concerto de Paulo de Carvalho, gravado "em exclusivo" no concelho. Mas que, através das Internet, pode chegar a todo o país. A autarquia tem um programa mais vasto, que arranca na noite de dia 24 e que inclui momentos de homenagem aos profissionais que estão na linha da frente do combate à pandemia.





Grândola, a Liberdade Incondicional

Por estes dias, não há terra mais cantada do que Grândola. A Vila Morena de Zeca Afonso, que serviu de senha à Revolução. Do Alentejo para o mundo, através das plataformas digitais da autarquia, a programação é vasta. Na sexta-feira, às 22h00, há concerto de Luís Galrito. Outros artistas – como Sérgio Godinho, Carlão e Rui Reininho – prepararam também uma mensagem para assinalar a data. O município desafiou ainda os cidadãos a mostrar que "a Liberdade está a passar por aqui", expondo uma frase, texto ou poema nas janelas, varandas, portões ou muros das suas casas.





Comemorações em Oeiras

A Câmara Municipal de Oeiras também preparou música "online", para que ninguém saia de casa. Bárbara Tinoco, Kátia Guerreiro, Mário Laginha e Paulo de Carvalho integram a programação que arranca na sexta-feira à noite, a partir das 23h00 nos canais digitais da autarquia. Na tarde de dia 25, a partir das 15h00, há também poesia. O encerramento caberá a Elisabete Matos, que cantará o hino português.







#ALiberdadeEmCasa

Na capital, os festejos do 25 de Abril também se fazem através das redes sociais. Branko convida Dino D’Santiago para um concerto em direto de um "local inédito", a partir das 14h30. A iniciativa, que também pode ser vista no canal de Youtube de Branko, é uma parceria com a Câmara Municipal de Lisboa.