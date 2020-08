Terminar agosto com um fim de semana de animação (e amor)

"O Triângulo Cor-de-Rosa"

Como é que os campos de concentração nazi destruíram as vidas de uma geração de intelectuais e artistas? No novo espetáculo de André Murraças, o criador conta-nos histórias de homens que foram perseguidos por serem judeus e homossexuais, sendo marcados pelo regime no próprio corpo com um triângulo cor-de-rosa. Uma mensagem de alerta mais do que atual nesta edição do Descon’FIMFA, para ver no Teatro do Bairro, em Lisboa, até domingo.



"Castro"

A peça encenada por Nuno Cardoso, assente no texto do poeta António Ferreira, viu a sua estreia cancelada no auge da pandemia. Agora, com as novas regras de segurança definidas, o Teatro Nacional São João, no Porto, recupera este trabalho para antecipar o arranque da nova temporada. A clássica história de amor entre D. Pedro e D. Inês de Castro é apresentada numa casa de traços contemporâneos. Em cena até 12 de setembro.





Leia Também As excêntricas criaturas de Tim Burton

Nuno Pinto Fernandes foi o vencedor do primeiro concurso de fotojornalismo "Objetiva Europa", cujo objetivo é evidenciar os valores que regem (ou deviam) reger a União Europeia. Com este trabalho, patente no Centro de Interpretação do Território de Sambade, em Alfândega da Fé, mostra-se a vida dos refugiados em Calais, numa altura em que os populismos aproveitam esta realidade para extremar o discurso. Patente até 15 de outubro.Esta é uma sugestão para os mais novos – mas que os mais velhos também vão adorar, sejam ou não cinéfilos. No Museu da Marioneta, em Lisboa, pode encontrar uma exposição dedicada ao trabalho de animação do realizador norte-americano Tim Burton. Até 11 de outubro, é possível descobrir marionetas e desenhos originais de filmes como "A Noiva Cadáver". A iniciativa que marca também os 20 anos do festival de animação Monstra.Se a pandemia lhe estragou os planos de férias em Itália, talvez este ciclo de cinema no Nimas, em Lisboa, possa ajudar a ultrapassar essa deceção. Este domingo, às 17:15, pode assistir ao clássico de Luchino Visconti, "O Leopardo", fazendo uma viagem no espaço e no tempo. O ciclo "Um Verão Italiano" procurou mostrar, ao longo das últimas semanas, títulos incontornáveis desta cinematografia.