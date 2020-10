Marionetas no Porto, Cinema Francês em Lisboa e mais quatro sugestões

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS DO PORTO

Para miúdos e graúdos, o FIMP está de volta ao Porto, com espetáculos portugueses e vindos de todo o mundo. Até 18 de outubro, a 31ª edição tem argumentos de peso para o fazer sair de casa. Ora veja: este sábado, no Teatro Carlos Alberto, a companhia Hotel Modern apresenta "Kamp", um trabalho em exibição há 15 anos, onde se recorda o horror do Holocausto, numa viagem pelo quotidiano do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Já no domingo, no Rivoli, o francês Olivier Sagazan traz "Transfiguration", sobre o desejo de um escultor em incutir vida à sua criação. Criado em 1998, este espetáculo já conta com mais de 300 apresentações em duas dezenas de países.





Apesar de ter até 21 de outubro para ir ao Cinema São Jorge, em Lisboa, o melhor mesmo fazer uma lista dos filmes que quer ver na 21ª Festa do Cinema Francês. Este domingo, por exemplo, passa "Frankie": o filme de Ira Sachs, que conta com Isabelle Huppert como protagonista, foi rodado em Sintra. Já a abertura do festival foi feita com origens portuguesas, com a estreia de "Miss" de Ruben Alves. No próximo dia 15 de outubro, não perca também "O Capital no Século XXI", co-realizado pelo economista Thomas Piketty. O festival rumará depois a Almada, Oeiras, Coimbra e Porto.





Se não há novidade em dizer que o jornalismo está em crise, talvez seja mais atrativo dizer-lhe que se pode rir com tal cenário. Num jornal perto do fim, questionam-se as opções editoriais e o ritmo acelerado da produção. Que notícia será a derradeira? Haverá ainda salvação? Com texto de Rui Cardoso Martins, Gonçalo Amorim apresenta este novo trabalho no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, até 15 de novembro. O elenco conta com nomes conhecidos do público, como Miguel Guilherme ou Maria Rueff.





SAGE COMME UNE IMAGE

Um dos mais sólidos artistas da nova geração, Horácio Frutuoso, regressa à galeria Balcony, em Lisboa, para uma exposição individual. Com um trabalho assente na palavra, a mostra recorre à expressão francesa usada para descrever uma criança bem-comportada: em português significa "obediente como uma imagem". É nesse silêncio da imagem que assentam as pinturas desenvolvidas ao longo de um ano, com foco notório no artista e no espaço do seu ateliê. Patente até 18 de novembro.





Esta é a 26ª edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela. Se o nome é grande, a missão é ainda maior: divulgar cinema sobre questões ambientais. Em ano de pandemia, a organização quer também provar que há uma relação clara entre a destruição do meio ambiente, as alterações climáticas e o surgimento de epidemias. A Casa Municipal da Cultura de Seia é o espaço que irá acolher 77 filmes e documentários vindos de 25 países diferentes, incluindo uma forte delegação portuguesa, além de exposições. Para marcar presença até 17 de outubro.





Uma história de amor improvável: um enfermeiro apaixona-se por uma mulher ao assistir ao seu último suspiro. O que acontece depois? Com texto original de Jacinto Lucas Pires e encenação de Jorge Pinto, a companhia Ensemble de Atores apresenta este sábado o seu mais recente trabalho no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, às 21h00. Está prevista, depois, uma conversa com os artistas.