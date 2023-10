A “gastronomia” escalabitana

Partilhar artigo



Pinto Balsemão era primeiro-ministro num país que tinha uma inflação média de 18,94 %, no mesmo ano em que Carlos Paião levou o "Playback" à Eurovisão. O finlandês Markku Alén venceu o Rally de Portugal - Vinho do Porto, a seleção nacional não se conseguiu apurar para o Europeu do ano seguinte em Espanha, mas nasceu a seleção feminina de futebol. No mesmo ano 1981 inaugurou-se a primeira ediç...