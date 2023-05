Henry Kissinger: O pragmático e o idealista

No dia em que o antigo secretário de Estado norte-americano celebra 100 anos, recorde o texto do jornalista Fernando Sobral (1960-2022) no Negócios a propósito da edição do primeiro volume da biografia de Henry Kissinger escrita por Niall Ferguson.



Fernando Sobral fsobral@negocios.pt 16:30







Henry Kissinger sempre fez da diplomacia um jogo entre a luz e a sombra. Relembre-se um caso: em Julho de 1971 apanhou um avião para Islamabad e durante uns dias tornou-se invisível. Dizia-se que estava doente mas na realidade estava em Pequim, preparando aquilo que seria um golpe de mestre: a ida de Richard Nixon à República Popular de China e o início de uma geometria política que tinha como fito isolar a então União Soviética e mostrar ... Saber mais Henry Kissinger Niall Ferguson

