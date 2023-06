Para Roger Scruton, Deus é inevitável

Partilhar artigo



Roger Scruton tem sido nas últimas décadas uma das joias da coroa do pensamento conservador, uma filosofia de vida (mais até do que uma doutrina política) que abraçou em 1968 em Paris, como se fosse uma epifania, quando testemunhou a destruição nas ruas em nome de ideais que eram sobretudo de esquerda, ligados aos costumes, à religião e à educação. Manter-se-á nessa linha até 2020, quando morreu, com ...