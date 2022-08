Isabel Ucha: O papel da geografia na estabilidade

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

No momento tão complexo que estamos a viver, confrontados com uma guerra na Europa, uma realidade que muitos acreditavam que já não experienciariam nas suas vidas, percebemos que, para além da tragédia humana, há uma "dimensão geográfica" que nos condiciona e limita as soluções que possamos encontrar.Dois livros: " Prisioneiros da Geografia" e "O Poder da Geografia - Dez mapas que revelam o futuro do mundo", de Tim ...