João Bento: Um autor, dois livros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A minha mulher quis aproveitar as férias de verão para pintar a casa, o que obrigou à retirada dos livros das estantes da sala. Terminada a pintura, fui nomeado responsável pela tarefa da reposição nas estantes. Não resisti à tentação de folhear muitos dos mais longínquos, mas "The Logic of Scientific Discovery", de Karl Popper (Unwin Hyman, 1990, a minha edição), despertou-me uma tal saudade que quis revisitá...