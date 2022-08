Tomás Jervell: Privilegiar a coesão das equipas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Ao longo dos últimos anos, foram bastantes as vezes em que me questionei sobre o que dita verdadeiramente a diferença na forma como as pessoas se relacionam com as organizações que integram. O que faz uma empresa ser reconhecida pelos seus colaboradores como um lugar privilegiado, onde se sentem parte da família, e pela generalidade das pessoas como "o sítio onde adoraria trabalhar", expressão que temos vindo a associar a razões e conceitos ...