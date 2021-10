OE2022: Governo mantém incentivo à compra de veículos elétricos, mas falta saber em que moldes

A aquisição de veículos 100% elétricos continuará a beneficiar de um estímulo por parte do Estado. A garantia consta da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022, mas falta saber se os apoios vão manter o mesmo figurino. Os termos, como os montantes e o número de incentivos, vão ser definidos em despacho a publicar pelo ministro do Ambiente.





Este ano, cada particular podia ter acesso a um incentivo único de três mil euros para a aquisição de um veículo ligeiro de passageiros 100% elétrico.





Ao abrigo do programa, financiado pelo Fundo Ambiental, só não eram elegíveis veículos com um custo final de aquisição superior a 62.500 euros (incluindo IVA e todas as despesas associadas).





Nos ligeiros de mercadorias totalmente elétricos os apoios eram de 6 mil euros quer para particulares quer para empresas.





Já para bicicletas, motociclos, ciclomotores elétricos e bicicletas de carga era concedido um apoio de 50% no valor máximo de 350 euros. E, por fim, existe ainda um apoio de até 20% do valor de aquisição, sendo o apoio limitado a 100 euros, na compra de bicicletas convencionais.





Dados publicados pelo Fundo Ambiental indicam que as candidaturas recebidas superaram as vagas em praticamente todas as modalidades.





Para os veículos ligeiros de passageiros totalmente elétricos para particulares foram definidos 700 incentivos, mas recebidas 949 candidaturas, das quais 695 aceites. Já no caso dos veículos ligeiros de mercadorias foram criados 150 incentivos (particulares têm direito a um; empresas a dois) e recebidas 202 candidaturas, mas apenas 45 foram aceites, segundo o ‘site’ do Fundo Ambiental.





Já no caso das bicicletas, motociclos e ciclomotores 100% elétricos o limite de incentivos a atribuir para este ano é de 3142, quando, ao todo, deram entrada 3486 candidaturas, com 1900 aceites até ao momento. Por fim, ao apoio à compra das bicicletas convencionais houve 1734 candidaturas, das quais 780 avaliadas e aceites, para um limite de 1000 incentivos a atribuir.





A dotação do Fundo Ambiental destinado a este programa cifrava-se inicialmente em 4 milhões, mas foi revista em alta, para 4,5 milhões de euros em agosto último, com o Governo a reforçar o número de incentivos atribuídos às bicicletas elétricas e convencionais.