Apoio à compra de veículos elétricos deixa meio milhão de euros por atribuir

Termina esta terça-feira o prazo para as candidaturas aos incentivos do Fundo Ambiental para a compra de carros elétricos e bicicletas. Segundo avança o Dinheiro Vivo , deverão ficar por atribuir pouco mais de 500 mil euros.A maior parte da verba que sobra, cerca de 400 mil euros, corresponde aos veículos ligeiros de mercadorias, para os quais existem 83 candidaturas aceites ou por validar, sendo que abriram 150 vagas. A associação do setor aponta a falta de oferta nesta categoria como o motivo para a falta de candidaturas.O restante valor que ficará por atribuir corresponde a bicicletas de carga elétricas e convencionais, para as quais havia 300 vagas e foram aceites 221 candidaturas.O valor que sobra será agora distribuído pelas restantes tipologias de veículos. Serão atribuídos perto de 400 mil euros à compra de 130 elétricos de passageiros, categoria para a qual foram apresentadas 345 candidaturas. Para todas as categorias, foram registadas 7.400 candidaturas aos apoios.