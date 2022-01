Fundo Ambiental ainda tem mais de 110 mil euros para a compra de veículos elétricos e bicicletas

O Fundo Ambiental ainda tem por atribuir 112.876 euros em incentivos à compra de veículos sem emissões e bicicletas. A informação foi avançada ao Dinheiro Vivo pelo Ministério do Ambiente.Apesar de as contas de 2021 do Fundo Ambiental já estarem fechadas, ainda há cerca de 200 candidaturas à espera da validação do incentivo. Estão em lista de espera ou a aguardar o envio de informação adicional. No entanto, nem todos os candidatos irão receber o apoio. Segundo as contas da publicação, o incentivo será atribuído a cerca de 30 das candidaturas em espera.O ministério tutelado por Matos Fernandes garante que o montante será distribuído "em breve". Até ao momento, os cerca de 4,5 milhões de euros que o Fundo Ambiental tinha disponíveis para a eletrificação apoiaram a compra de 926 automóveis ligeiros e de mercadorias sem emissões, bem como 4.712 bicicletas, motociclos e ciclomotores sem emissões, velocípedes de carga e convencionais.