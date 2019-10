Deputados do PCP, do PAN e do Bloco de Esquerda olham com preocupação para a decisão favorável da APA sobre a construção do novo aeroporto no Montijo. Joana Mortágua diz que a construção terá "grande impacto na vida das pessoas".





Agência Portuguesa do Ambiente sobre o novo aeroporto no Montijo são "preocupantes" e as medidas impostas pela agência não vão conseguir mitigar o real impacto ambiental que a sua construção terá, segundo deputados do PCP, do PAN, e do Bloco de Esquerda, que falaram aos jornalistas à margem do debate do programa de Governo, no parlamento.





"Esta é uma decisão desastrosa para o país", atirou Bruno Dias, deputado do PCP, que aponta falhas ao Governo "por continuar numa atitude de subserviência para com os interesses da multinacional Vinci".



Questionada sobre o pacote de medidas de minimização e compensação ambiental, Joana Mortágua considera que "não existe nenhum dado para acreditar que são suficientes para mitigar os problemas da localização. Parece inacreditável que em pleno século XXI, não tenha acesso ferroviário. Tem apenas acesso rodoviário e pela ponte Vasco da Gama, cuja empresa que decidiu a localização deste aeroporto é acionista".



Para a deputada do PAN, existe uma outra questão que levanta "preocupações". "Existe um compromisso para a descarbonização da economia em Portugal, mas estamos aqui a promover um projeto com um grande impacto ambiental", atirou.



As conclusões da"É com preocupação que o PAN recebe esta notícia favorável", começou por dizer a deputada Cristina Rodrigues, acrescentando que "infelizmente, não é uma conclusão surpreendente, uma vez que este processo foi feito com alguma opacidade".