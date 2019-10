O ministro das Infraestruturas abordou as conclusões da Agência Portuguesa do Ambiente que, apesar de ter dado luz verde ao aeroporto do Montijo, impôs medidas de 48 milhões de euros para reduzir o impacto ambiental. Para Pedro Nuno Santos "não há aeroportos neutros do ponto de vista ambiental".

O ministro das Infraestruturas abordou as conclusões da Agência Portuguesa do Ambiente que, apesar de ter dado luz verde ao aeroporto do Montijo, impôs medidas de 48 milhões de euros para reduzir o impacto ambiental. Para Pedro Nuno Santos "não há aeroportos neutros do ponto de vista ambiental".





À saída do encerramento do debate do programa de Governo, Pedro Nuno Santos congratulou-se pela luz verde dada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) à construção do aeroporto complementar do Montijo, uma "decisão que permite pôr fim a um bloqueio de cinco décadas" em que se discute a locação da infraestrutura.