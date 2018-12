Próxima cimeira do clima realiza-se em 2019 no Chile

O Brasil, que foi candidato à realização da COP25 até ao mês passado, retirou-se e justificou a decisão com "os actuais constrangimentos fiscais e orçamentais que se deverão manter no futuro próximo".

A Costa Rica, que também foi um dos possíveis anfitriões da cimeira do ano que vem, será palco de uma reunião ministerial preparatória.

A realização das cimeiras do clima da ONU roda por várias regiões do globo e no próximo ano é a vez do grupo latino-americano e das Caraíbas.

Representantes de quase 200 países estão ainda na cidade polaca de Katowice reunidos na COP24 a tentar chegar a um texto final que permita pôr em prática os compromissos de redução de emissões de gases com efeito de estufa e contenção do aquecimento global assumidos em Paris em 2015.

Apesar de o fim da cimeira, que dura há duas semanas, estar previsto para sexta-feira, 14 de Dezembro, as negociações continuam pelo menos hoje.