Câmaras querem o fim das isenções automáticas do IMI

Os presidentes das câmaras querem "o fim das isenções automáticas de impostos que sejam receita do município", sendo o caso do IMI, por exemplo.



O Jornal de Noticias escreve esta terça feira que a propósito da revisão à Lei das Finanças Locais, a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) entregou propostas e alerta para as isenções automáticas nos imóveis do Estado, que diz violar a autonomia do Poder Local, bem como as decisões judiciais que têm obrigado a devolver o imposto relativo aos parques eólicos.





A ANMP diz que há um "impacto estimado de 13 milhões de euros num total dos 94 municípios com parques eólicos".