Autarcas criticam Governo por decidir aumentos salariais à revelia dos municípios

O vice-presidente da Associação Nacional de Municípios (ANMP), o socialista Rui Santos, afirma, sem declarações ao Jornal de Notícias, que o Executivo avançou com os aumentos sem "qualquer preocupação" com a autonomia do poder local e com o peso que as subidas sucessivas têm nos orçamentos municipais, para além do impacto da inflação.





O também presidente da Câmara Municipal de Vila Real aponta para as dificuldades de tesouraria para as autarquias, indicando um "aumento médio nos índices remuneratórios mais baixos de 8% e esse valor significa vários milhões de euros", não tendo quantificado.Também o presidente da Câmara de Aveiro e vice da ANMP, Ribau Esteves, critica a opção do Governo e pede uma revisão da Lei das Finanças Locais, com maior participação na receita fiscal do Estado.