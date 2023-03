Alimentos em Portugal mais caros do que em Espanha e quase ao preço de França

Um cabaz com alimentos básicos é já mais caro em Portugal do que em Espanha, avança esta segunda-feira o Jornal de Notícias , que comparou o custo de 13 produtos essenciais na única cadeia de supermercados online em Portugal, Espanha e França (Auchan) e os preços nos maiores hipermercados de cada um desses países e da Alemanha.Com essa comparação, o Jornal de Notícias concluiu que há produtos que estão a ser vendidos nos supermercados portugueses acima dos valores de venda em Espanha. Os alimentos em Portugal continuam a ser mais baratos que em França e na Alemanha, mas a taxa de esforço dos portugueses para comprar comida é quase o dobro da dos franceses, porque os salários são comparativamente mais baixos.Apesar do ligeiro abrandamento da subida da inflação, os alimentos continuam a subir, tendo encarecido mais de 20% no arranque de 2023 . Na semana passada, o JN dá conta de que o Governo detetou, através da ASAE , "margens brutas acima de 50%" nos supermercados, embora os supermercados neguem a existência de altas margens de lucro.