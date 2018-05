Crescimento português entre os piores da Zona Euro no arranque de 2018

Tal como o Eurostat já tinha revelado, o conjunto da Zona Euro cresceu 0,4% no primeiro trimestre de 2018, em comparação com o quarto trimestre de 2017. Este é o ritmo mais baixo desde 2016 . Durante os trimestres de 2017 o PIB conjunto dos países da moeda única tinha crescido a um ritmo superior (0,7% em cadeia).Em termos homólogos, o PIB da Zona Euro abrandou também para 2,5% no primeiro trimestre de 2018, o que compara com 2,8% do quarto trimestre de 2017. No total, no ano passado, a economia da Zona Euro cresceu exactamente 2,5%, o maior crescimento numa década O Governo prevê que a economia portuguesa cresça 2,3% em 2018, o mesmo valor previsto pela Comissão Europeia. Bruxelas projecta esse mesmo valor para a Zona Euro