Economia portuguesa sofre a maior queda entre 12 países da União Europeia

A economia portuguesa sofreu a maior contração do PIB no primeiro trimestre entre os 12 países da União Europeia que já revelaram as contas nacionais dos primeiros três meses do ano.





Segundo revelou o INE, a economia portuguesa contraiu 5,4% no primeiro trimestre deste ano, quando comparado com o mesmo período de 2020. Face aos últimos três meses do ano passado, a queda foi de 3,3%.

Em qualquer uma das análises Portugal apresenta o pior desempenho da União Europeia, embora nem metade dos países tenha ainda mostrado as contas do primeiro trimestre.





Segundo o Eurostat,o PIB da Zona Euro contraiu 0,4% em cadeia e 1,7% em termos homólogos. Na Zona Euro o PIB recuou 0,6% em cadeia (os economistas estimavam um desempenho inferior) e 1,8% contra o primeiro trimestre de 2020.





Entre os 12 países com dados do primeiro trimestre, seis conseguiram crescer em cadeia, destacando-se a surpresa de França. A segunda maior economia da Zona Euro também apresenta um crescimento homólogo, sendo que nesta análise consegue mesmo o melhor desempenho entre todos os países.



Em sentido contrário, Itália, Alemanha e Espanha registaram quebras nas respetivas atividades económicas.