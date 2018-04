Endividamento da economia sobe mais de 5 mil milhões este ano

O endividamento do sector não financeiro atingiu 720,9 mil milhões de euros em Fevereiro, no segundo mês seguido de aumentos.

O endividamento do sector não financeiro atingiu 720,9 mil milhões de euros em Fevereiro deste ano, o que corresponde a um aumento de 5,1 mil milhões de euros nos dois primeiros meses de 2018.





Em Dezembro o endividamento da economia portuguesa situava-se em 715,8 mil milhões de euros, um valor que correspondia a 370,8% do PIB, abaixo dos 382,4 mil milhões de euros do final de 2016.





Em Janeiro deste ano aumentou 3,1 mil milhões de euros e em Fevereiro subiu 2 mil milhões de euros.



Empresas e famílias menos endividadas





Do total fixado em Fevereiro, 318 mil milhões respeitavam ao sector público e 402,9 mil milhões ao sector privado. Numa nota publicada no site, o Banco de Portugal refere que o aumento em Fevereiro face a Janeiro, "deveu-se ao acréscimo de 2,5 mil milhões de euros no endividamento do sector público, o qual foi parcialmente compensado pela diminuição de 500 milhões de euros no endividamento do sector privado".





No acumulado dos dois primeiros meses deste ano, a tendência é a mesma, com o sector público a aumentar o endividamento e o sector privado a baixar. Em Janeiro e Fevereiro o endividamento do sector público aumentou 5,38 mil milhões de euros, enquanto no privado baixou mais de 300 milhões de euros.



O banco central acrescenta que a "subida do endividamento do sector público reflectiu-se no incremento do financiamento concedido pelo exterior e pelo sector financeiro (1,3 e 1,1 mil milhões de euros, respectivamente)".





Segundo o Banco de Portugal, em Fevereiro "a redução do endividamento das empresas privadas foi de 600 milhões de euros", sendo que "este decréscimo traduziu-se, sobretudo, na diminuição do endividamento externo em 800 milhões de euros, parcialmente compensada pelo aumento do endividamento face ao sector financeiro". Quanto aos particulares, "registaram um ligeiro incremento do endividamento, reflectido no financiamento concedido pelo sector financeiro".



Quanto ao acumulado dos dois primeiros meses do ano, o endividamento das empresas privadas desceu 200 milhões de euros e o das famílias recuou 110 milhões de euros.







(notícia actualizada às 12:15 com mais informação)